Зіркові українські тенісисти придбали позашляховик для морпіхів ЗСУ

Українські тенісистки Леся Цуренко, Марта Костюк та колишній тенісист Олександр Долгополов купили та передали одеським морпіхам позашляховик - Jeep Grand Cherokee.

Тенісисти передали цей автомобіль 35 окремій бригаді морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. Позашляховик уже задіяний у воєнних діях.

Про наявність Jeep Grand Cherokee повідомили на своїй сторінці у Facebook самі морпіхи.

"Даний позашляховик вже задіяний в роботі. Військовослужбовці на ньому виконують бойові завдання в боротьбі проти російських окупантів.

Командування та особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського щиро дякує нашим спортсменам за активну громадянську позицію та підтримку Збройних Сил України під час війни. Подібні вчинки надихають і дають новий поштовх у боротьбі проти армії рф. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що після початку військового вторгнення Російської Федерації до України Долгополов вступив до лав територіальної оборони. Також екс-тенісист активно займається гуманітарною допомогою.

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