Зміцнення гривні в Україні: чого очікувати з цінами на авто під час купівлі

До цього питання потрібно підходити індивідуально.

За останній час національна валюта України почала стрімко зміцнюватися.

Так, якщо на 1 червня курс гривні становив 27,46 грн/дол., то вже 9 червня банкіри передбачають його наближення до позначки в 27 грн. Багато з них переконані, що за кілька днів, незважаючи активну скупку американської валюти НБУ, долар все ж піде нижче психологічної позначки в 27 грн.

Гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко в коментарі для UBR розповів, що вартість авто, яка прив'язана до долара, в Україні дійсно впаде, але наскільки - передбачити неможливо. Як і не можна передбачити, які компанії підуть на такий крок.

Паралельно з цим, директор "Віді-Край Моторз" (офіційний дилер Ford) Віталій Дорофєєв звертає увагу на кілька факторів, які вплинуть на вартість машин, додаючи, що вкрай складно припустити, яким буде їхнє співвідношення надалі.

"Сказати, за яким курсом зараз продаються автомобілі в Україні, вкрай складно. Частина імпортерів працює з євро. Інші - з доларом. У кого-то машини завезені, а ціна вже зафіксована. У кого-то вона фіксується на момент викупу. Якийсь то однієї універсальної схеми немає ", - акцентує експерт.

Також читайте Купівля та продаж авто: як і де краще оформити договір в Україні

За його словами, ті трейдери, які завезли автомобілі раніше, трохи програли. Всі імпортери машин працюють за своїми схемами. Наприклад, практично всі японці працюють з доларом. Європейці - з євро.

"Тим більше, зниження курсу на одну гривню - практично невідчутне. Наприклад, авто за 30 тисяч доларів дешевшає на 30 тисяч грн, але деякі бренди могли дати і таку знижку. Згадаймо ще й про дефіцит автомобілів, які підніме на них ціну. А точніше - нестача напівпровідників через пожежу на японському заводі ", - додає він.

Сам дефіцит буде найбільш помітний в липні-серпні. І стосується така тенденція всього світу. Але як це позначиться на українському ринку, можна тільки гадати. Тому, якщо бажаючі придбати автомобіль і хочуть почекати, розраховуючи на ще більше зміцнення гривні, то повинні підходити до питання індивідуально, дізнаючись, хто і за яким принципом торгує.

Раніше розповідалося про те, з яких країн українці найчастіші імпортують нові та вживані автомобілі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання