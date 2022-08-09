ЗСУ отримали 50 новеньких турецьких бронеавтомобілів: відео

Зазначається, що ця техніка турецького виробництва.

Про прибуття техніки повідомив у своєму Telegram-каналі український народний депутат Юрій Мисягін.

Так, нові броньовані автомобілі отримали бійці морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України. Морські піхотинці двох бригад вже користуються цією автотехнікою з броньованим корпусом та протимінним захистом.

Kirpi має однокузовну броньовану кабіну, чотири куленепробивні вікна та сидіння з амортизацією. У передній частині бронемашини Kirpi розташований двигун, а в середній частині розміщується екіпаж. Десантне відділення тягнеться від центру до кормової частини корпусу.

Зокрема, броньований корпус Kirpi захищає екіпаж та бійців (до 13 осіб) від обстрілу зі стрілецької зброї, а також уламків артилерійських та бронебійних снарядів. На даху бронемашин є місце під кулемет, який можна обертати вручну на 360 градусів. Також передбачено п'ять амбразур. Є й аварійний люк, через який десант може швидко залишити машину у разі екстреної ситуації.

Довжина платформи – 7,35 м, висота – 3,2 м, ширина – 2,64 м. Стандартна версія 4×4 має споряджену вагу 18 085 кг, повну вагу 19 710 кг і вантажопідйомність 1 625 кг. Усього наразі ЗСУ мають 50 таких бронеавтомобілів. Ще очікується прибуття 150 екземплярів цих машин.

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