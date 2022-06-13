ЗСУ отримали партію новеньких пікапів Nissan

Українська армія відтепер матиме у своєму розпорядженні мінімум 15 пікапів Nissan Navara.

Це лише перша партія, всього передадуть 52 пікапа. Сумарна вартість операції склала - 1 554 800 євро.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова фонду "Повернись живим" - Тарас Чмут.

Зазначається, що перші 15 машин пішли для посилення системи протиповітряної оборони — 160-ї Бригади з Одещини, 302-го Полку з Харківщини та "Байрактарщикам".

"Ми вкладаємося та підсилюємо стратегічні компоненти цієї війни — систему ППО як Сухопутних військ так і Повітряних сил. Але й при цьому допомагаємо "ударній" складовій стратегічного рівня — частинам з БПЛА "Байрактар" роботу яких ви регулярно бачите в новинах.

Чому ми беремо нові машини? Бо вони можуть працювати в інтересах військ а не в інтересах СТО та дилерів запчастин. Нові машини їздять та не створюють проблем, не підводять у найнепотрібніший момент і дозволяють полегшити службу військовим а не додають їм проблем.

А далі ще 37 машин — ще більше мобільності для армії та флоту!", - написав Чмут.

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