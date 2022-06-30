ЗСУ отримали партію сучасних мобільних СТО для ремонту американських позашляховиків

Для бійців Збройних сил України придбали шість сучасних мобільних ремонтних станцій.

Цей транспортний засіб призначений для ремонту американських позашляховиків Hummer, які стоять на озброєнні підрозділів Сил спеціальних операцій, Десантно-штурмових військ та Морської піхоти. Також ці станції є чудовою базою для відновлення інших бронемашин.

Про закупівлю цих мобільних СТО для українських військових повідомляє фонд "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook.

"Вони значно збільшать можливості та потенціал тих, хто дає друге життя Humvee та іншій західній броне- і автотехніці. Це готове комплексне рішення, завдяки якому ремонт та обслуговування американських військових позашляховиків можна буде проводити неполік фронту за лічені години, закриваючи потреби кількох підрозділів та найважливіше — не знімаючи надовго з бойового рубежа таку потрібну нашим воїнам техніку.

Ці вантажівки містять усе необхідне для цієї роботи: інструменти, обладнання та комфортне робоче місце для екіпажу. А головне — вони нові й сучасні, саме те, що треба українській армії зараз", - йдеться в повідомленні.

Фото: Facebook/Повернись живим

Зазначається, що подібна партія обійшлася в два мільйони 148 тисяч євро.

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