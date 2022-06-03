ЗСУ отримають партію новеньких пікапів Mitsubishi

Українська армія матиме у своєму розпорядженні партію пікапів Mitsubishi L200.

Зазначимо, що це вже не перша подібна допомога для хлопців, які протистоять на фронті російській агресії.

Чергова партія пікапів Mitsubishi L200 першого дня літа була завантажена на два автовози в бельгійському місті Антверпен. Дюжина машин за лічені дні прибуде до Львова, а звідти до Києва автомобілі доопрацюють для потреб армії (обклеять плівкою, встановлять кунг тощо), а потім відправлять на передову, - передає "Автоцентр".

Усі вони абсолютно нові - придбані у дистриб'ютора, а тому мають прослужити досить довго. Такі, "білі" за документами машини легко ставляться на баланс і на облік – з наступним заправленням та обслуговуванням за рахунок Міністерства оборони, - повідомив волонтер Юрій Бірюков на своїй сторінці у Фейсбук.

Так, партія налічує 12 екземплярів автомобілів.

Фото: Auto-consulting

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