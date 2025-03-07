Українці можуть отримати штрафи за чужі порушення: як цього уникнути

Коли автомобіль продали за генеральною довіреністю штрафи часто залишаються на попередньому власнику.

Часто колишні власники автомобілів отримують штрафи за порушення, скоєні новими власниками, через не переоформлені авто в реєстрах МВС.

Про це повідомило видання "Автотема".

Юристи зазначають, що штрафи, зафіксовані камерами, надсилаються на адресу того, хто значиться як власник автомобіля. Якщо машину продали за генеральною довіреністю, але не зареєстрували передачу, штрафи можуть залишитися на попередньому власнику.

Як вирішити проблему:

Домовитися з новим власником. Поясніть йому ситуацію і запропонуйте звернутися до поліції для визнання порушення, подачі заяви та сплати штрафу. Оформити нового користувача. Новий власник може зареєструватися через електронний кабінет водія або сервісний центр МВС, що переведе відповідальність на нього. Відкликати довіреність. Якщо новий власник не співпрацює, скасуйте довіреність через нотаріуса, що припинить його право користування авто. Правильне оформлення продажу. Щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому, варто оформляти угоду через сервісні центри МВС.

Продаж автомобіля за дорученням може бути зручним, але приносить ризики. Найкраще рішення — повне переоформлення авто в МВС, яке захистить від штрафів і неприємних ситуацій.

Нагадаємо, в Україні водії можуть отримати штраф до 80 000 гривень навіть без порушення ПДР.

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