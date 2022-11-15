Українці можуть придбати автоцивілку зі знижкою 20% — повідомив hotline.finance

До кінця листопада автовласники можуть придбати поліс автострахування зі знижкою 20%. Таку ініціативу анонсував український сервіс онлайн-страхування hotline.finance.

Як отримати страховку зі знижкою

Протягом усього листопада на hotline.finance діє акція, за якою українці можуть оформити поліс обов'язкового автострахування (автоцивілка) з гарантованою знижкою 20%. Знижка активується за спеціальним промокодом SALE20, який треба вести на останньому етапі перед оплатою. Таким чином вийде заощадити в середньому — 350 – 500 грн на полісі.

Оформити електронну страховку зі знижкою 20% можна тут.

Готова електронна страховка висилається на email клієнта і підтягується у мобільний додаток hotline.finance.

Наразі це унікальна пропозиція на ринку страхування, оскільки в акції беруть участь близько 80 програм по автоцивілці від різних страхових компаній, що представленні в каталозі сервісу.

Навіть якщо ваша автоцивілка ще діє, ви можете оформити поліс наперед, скориставшись промокодом. Для цього вкажіть необхідну дату початку дії страховки.

Використай промокод — допоможи ЗСУ

Окрім цього на hotline.finance є можливість задонатити на ЗСУ при купівлі автостраховки. Сума знижки буде передана у фонди разом з щомісячними платежами від компанії (Благодійний Фонд Сергія Притули, Повернись живим, Благодійний фонд Ігоря Черненка та інші).