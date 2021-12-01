Українці почали встановлювати ГБО на мотоцикли: в чому сенс

Таке рішення допоможе водію зекономити та збільшити дальність ходу мотоциклу.

Все частіше на дорогах України можна зустріти мотоцикл з газовим балоном замість багажника і це зовсім не якийсь жарт, а реальна газова установка.

Хоч у мотоциклів і так не велика витрата палива і газ на заправках подорожчав, але багато водіїв хочуть перевести свого “залізного поні” на блакитне паливо. Про це повідомляє видання ТОПЖЫР.

Звісно установка ГБО на мотоцикл виглядає досить сумнівним заняттям, але якщо такої техніки більшає, значить в цьому дійсно є сенс. Найголовніша перевага такої комбінації – це збільшення запасу ходу, адже власник мотоциклу зможе одночасно залити собі повний бак бензину та задути балон газу. Та не треба забувати про те, що така модифікація досить ризикова, ви постійно за своєю спиною возите балон газу і при ДТП це не зіграє на вашу користь.

Скоріш за все таке рішення буде дуже корисним для робітників доставки їжі. Враховуючи те, що з пандемією ця послуга стала дуже популярною, то ГБО допоможе людям заробляти більше витрачаючи менше на паливо.

Українці шукають ГБО не лише на мотоцикли, також їх цікавлять скутери, мопеди, човнові мотори, гідроцикли і навіть побутові генератори. На таку техніку газова установка коштує приблизно 2500 гривень.

Нагадаємо, які вживані автомобілі українці найчастіше переводять на ГБО: топ-20 моделей.