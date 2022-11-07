Найпопулярнішим вживаним автомобілем у жовтні став Renault Megane – зареєстровано 945 одиниць.

Українці у жовтні зареєстрували понад 15 тисяч вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопрому" в Telegram.

"У жовтні українці зареєстрували 15,1 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду виявилась на 4% меншою за показник попереднього місяця, а відносно жовтня 2021 року реєстрації імпортованих іномарок з пробігом зменшились майже учетверо", - йдеться в повідомленні.

Цей показник українського автопарку вживаними легковиками уп’ятеро перевищив жовтневий ринок нових авто.

В "Укравтопромі" розповіли, що найпопулярнішим вживаним авто у жовтні став Renault Megane – зареєстровано 945 одиниць.

На другому місці - Volkswagen Golf – 846, на третьому - Volkswagen Passat – 697, четвертою в рейтингу -стала Skoda Octavia – 571. Замикає п`ятірку лідерів Ford Focus – 403.

"Всього за 10 місяців 2022 року українські номери отримали 357,6 тис. вживаних автівок, завезених з інших країн, що на 13% менше ніж торік", - підсумували в "Укравтопромі" .

Зазначимо, у жовтні на українському ринку нових легкових авто було зареєстровано більше 3,1 тис. продажів. У порівнянні з жовтнем минулого року реєстрації нових легковиків скоротились у 2,5 рази.

Нагадаємо, у Києві встановили тарифи на паркування авто.

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