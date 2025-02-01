Українці відновлюють попит на нові авто: що частіше купують

Після скорочення продажів під час війни, українці знову почали активно купувати нові авто.

У 2024 році українці купили майже 70 тисяч нових автомобілів, що на 14,7% більше порівняно з попереднім роком, витративши понад 125 млрд гривень.

Про це пише Автотема.

Перед початком війни в Україні попит на нові автомобілі знизився: у 2013 році українці купили 213,3 тисячі машин, серед найпопулярніших марок були Hyundai, ЗАЗ, KIA, Geely та Toyota.

У 2014 році, після початку війни, попит на нові авто впав удвічі до 97 тисяч. Топ марок залишився майже незмінним: Toyota, Geely, ЗАЗ, Hyundai та Volkswagen.

У 2015 році інтерес до нових машин знизився ще більше, і продажі склали лише 46,5 тисяч автомобілів. Топ-бренди були Toyota, Renault, ЗАЗ, Nissan та Ford.

У 2016 році ринок відновився, українці купили 65,6 тисячі нових авто, серед найпопулярніших марок були Toyota, Renault, Volkswagen, KIA та Skoda.

У 2017 та 2018 роках продажі стабілізувались на рівні 82,2 тисячі та 81,9 тисячі машин відповідно. У ці роки лідерами були Toyota, Renault та Volkswagen.

У 2019 році в Україні було куплено 88,4 тисячі автомобілів, а у 2020 році — 85,5 тисячі. Змінилася п’ятірка популярних марок: Renault, Toyota, KIA, Skoda та Nissan.

У 2021 році українці купили понад 103 тисячі нових авто, що на 20,8% більше, ніж у 2020 році. Найпопулярнішими марками залишалися Toyota, Renault, KIA, Skoda та Nissan.

У 2022 році, під час повномасштабної війни, ринок нових автомобілів скоротився на 63,3% до 37,9 тисячі машин, що стало найгіршим результатом за останнє десятиліття. Найпопулярнішими марками залишились Toyota, Renault, Skoda, Hyundai та Volkswagen.

У 2023 році ринок відновився з 61 тисячею куплених авто (+60,6%), українці витратили на них понад 105,5 млрд гривень. Найпопулярнішими марками стали Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda і BMW. Кожен третій автомобіль був білого кольору.

У 2024 році українці купили 69,8 тисячі нових автомобілів, що на 14,7% більше, ніж у 2023 році, витративши понад 125 млрд гривень. Лідерами продажів були Toyota, Renault, Skoda, Volkswagen та BMW. Найпоширенішими кольорами були білий, сірий, чорний, синій та зелений.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у "Дії" відновили послугу купівлі та продажу авто.

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