Українців попередили про небезпеку на СТО: що можуть вкрасти з авто

Деякі недобросовісні механіки на автосервісах можуть викрадати запчастини або підміняти нові на зношені, і власники дізнаються про це надто пізно.

Останнім часом все більше українських водіїв звертається по допомогу до автосервісів не лише для складного ремонту, а й для технічного обслуговування. Однак далеко не кожен сервіс є надійним, і деякі недобросовісні механіки можуть використовувати це у своїх цілях.

Про це пишуть Новини Ю.

За словами досвідченого автомеханіка, на деяких СТО знімають дорогі запчастини та замінюють їх на зношені аналоги. Власники можуть роками не помічати підміни.

“Часто шахраї крадуть каталітичний нейтралізатор. Його вирізають і ставлять відновлений або дешевший аналог. Автовласник дізнається про це тільки після візуального огляду днища, де можуть залишитися свіжі сліди зварювання”, – пояснив експерт.

Каталітичний нейтралізатор містить дорогоцінні метали, що робить його дуже цінним на вторинному ринку. Саме тому автовласникам варто уважно оглядати авто після ремонту та звертати увагу на будь-які зміни.

Як захиститися:

після ремонту оглядайте авто знизу перед виїздом зі СТО;

перевіряйте наявність каталізатора та слідів зварювання;

робіть фото або відеофіксацію свого авто перед передачею в ремонт;

користуйтеся перевіреними СТО з хорошою репутацією.

Нагадаємо, поламка автомобіля на дорозі — неприємна ситуація, з якою може зіткнутися кожен водій. Проте буксирування не завжди є безпечним рішенням. У деяких випадках це може призвести до серйозних поломок двигуна, трансмісії або навіть електросистеми авто.

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