Українець переробив стару "Волгу" для роботи на дровах: відео з унікальним автомобілем

Українець переробив стару "Волгу" для роботи на дровах: відео з унікальним автомобілем

Власнику вдалося значно зекономити на пальному.

Чоловік з Волині у дуже незвичайний спосіб вирішив проблему ненажерливості своєї старенької Волги ГАЗ-31029.

Тепер цей здоровенний седан пересувається на дровах. Про це повідомляється в Instagram-каналі volynblog.

Майже три роки тому, Олег з селища Осівці Волинської області своїми руками переробив свою стареньку Волгу. У цьому йому допомогли майстри з інтернету у яких він і придивився схему установки. На всі роботи він витратив 100 доларів (приблизно 2 800 грн), але зекономив набагато більше.

В багажнику авто він розмістив газогенератор. Коли дрова горять, саме в ньому і створюється газ, який по трубопроводу поступає прямісінько у циліндри. Принцип дуже схожий на роботу перших поколінь ГБО.

На такому виді пального ГАЗ-31029 може розігнатись до 100 км/год, а запасу дров вистачить для того, щоб проїхати 50 кілометрів. Щоб подолати більшу відстань, доведеться запастися більшою кількістю дров. Наприклад, звичайного мішка пального вистачить на 100 кілометрів.

За весь час експлуатації переробленого авто, чоловіку вдалося зекономити 50 тисяч гривень. Враховуючи ціни на пальне, такою розробкою цікавляться ще більше автомобілістів. Майстер вже зайнявся модифікацією газогенератора. Нову версію він планує встановити на інше авто.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні суд оштрафував водія через неузгоджене встановлення ГБО.