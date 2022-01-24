Українська компанія представила концепт унікального мотоцикла в Лас-Вегасі: відео

Ним можна керувати автономно.

Українська компанія Intellias представила на міжнародній виставці технологій та електроніки CES у Лас-Вегасі концепт унікального мотоцикла.

Як повідомляється на сайті компанії, функціонал технології робить її повноцінним асистентом водія та дозволяє автономно керувати транспортним засобом на низькій швидкості.

Зазначається, що мотоцикл оснащений спеціальними давачами, які стежать за рухом. Автоматизована система стежить за кутом відхилення від вертикальної осі та швидкістю падіння та коригує положення мотоцикла, рухаючи кермо у потрібному напрямку.

Така система значно спростить життя, наприклад, водіям-початківцям, яким складно утримувати рівновагу за повільного руху. Також стабільність під час руху на помірній швидкості особливо важлива у мегаполісах з повільним трафіком.

"Частка програмного забезпечення в автомобільній індустрії стрімко збільшується. Виробники та постачальники обирають, в першу чергу, надійні рішення та розробки. Знання інженерів Intellias в автомотів напрямі базуються на багаторічному досвіді розробки для провідних автомобільних корпорацій. Ми допомагаємо нашим клієнтам реалізовувати нові бізнес-моделі та рішення, які легко масштабувати і адаптувати до майбутніх змін індустрії", - сказав віце-президент автомобільного напрямку в Intellias Олександр Одуха.

Передова технологія, розроблена інженерами Intellias, дозволяє мотоциклу навіть рухатися поряд із водієм.

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