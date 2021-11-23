Українська компанія відродить легендарний бренд для випуску мотоциклів

Це повинна бути електрична версія.

Українська компанія-виробник електробайків Delfast має намір відродити культовий бренд - "Дніпро".

Про це йдеться на офіційному сайті виробника.

Поки що мотоцикл існує лише у вигляді концепту. Можливо перші серійні зразки з’являться за кілька років. Точної дати появи електричних мотоциклів "Дніпро" у компанії не називають. Невідомою залишається і ціна.

Відомо, що це повинна бути електрична версія. Виробник розкрив лише технічні характеристики. Байк буде важити близько 170 кілограм, зможе розганятись до 165 км\год та проїжджатиме 402 метри за 11,5 с.

Додамо, що "Дніпро" — важкий дорожній мотоцикл з коляскою, що випускався Київським мотоциклетним заводом. Раніше усі важкі мотоцикли КМЗ узагальнено називали "Дніпро", хоча перша модель, що отримала власну назву "Дніпро К-650", вийшла у 1968 році. Закрили проєкт у 2012 році.

Раніше розповідалося про те, що Delfast запускає серійне виробництво електровелосипедів.