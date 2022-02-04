Українська митниця суттєво зменшила ціни на розмитнення авто з Південної Кореї

Завищені вартість призводила до завантаження складських майданчиків.

Державна митна служба вжила невідкладних заходів та знизила ціни на розмитнення автомобілів з Південної Кореї.

З проханням знизити оформлення звернулося ДП МТП "Чорноморськ", повідомив в.о. директора порту В'ячеслав Волошин.

Так, за його словами, нові індикативні ціни на автомобілі, що імпортуються з Кореї, створили загрозу затримки вивезення іномарок із порту. Клієнти заявляли, що ціна була завищена в середньому на $2000 за одне авто. Це призводило до збитків автотрейдерів та логістичних компаній, передає UBR.

Тож, митники ухвалили рішення зменшити індикативи на $400-$1000. У результаті вартість "митної очистки" однієї моделі авто впала на $4750.

Ймовірна відсутність місця на складських майданчиках могла призвести до неможливості приймання та розвантаження суден за раніше заявленими обсягами. В результаті керівництво порту звернулося до Держмитслужби з проханням встановити "справедливу вартість" оформлення авто з Кореї, щоб запобігти скороченню або зникненню вантажопотоку. Також на держпідприємстві зазначили, що кількість авто, що вивантажуються, не перевищує місткість складів. Переповнення майданчиків вдалося уникнути.

Варто зазначити, що порт "Чорноморськ" здійснює перевалку понад 40 тисяч одиниць автотехніки щороку. Перспективний обсяг вантажопотоку автомобілів із Кореї становить близько 15 тисяч авто на рік. Припинення приймання через завищені ціни на розмитнення могли призвести до недоотримання підприємством понад 25 млн грн. У результаті до бюджету не перерахували б понад 5 млн грн, додав Волошин.

Читайте також:

Уже нікуди вивантажувати: український порт заполонили нові та вживані авто

Які вживані автомобілі користувалися найбільшою популярністю серед українців: топ-10 машин із пробігом за підсумками січня

Імпорт зріс на 45%: топ-30 легкових авто з пробігом, які ввозили українці 2021 року