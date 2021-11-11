"Українська" позашляхова вантажівка отримала нову версію: названо вартість

Вона розрахована для екстремальних умов.

Чеська компанія Torsus, заснована українцями, представила нову версію позашляхової вантажівки.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Зазначається, що цією новинкою стало вантажне шасі з кабіною для будівництва кемперів, яке розраховано для екстремальних умов. Ця версія зроблена на базі Torsus Terrastorm, який презентували влітку 2020 року.

Так, сторонні компанії можуть створювати на основі таких платформ житлові модулі власної конструкції чи всюдихідні вантажівки. Автомобіль підвищеної прохідності розроблений для будівельників, фермерів, вантажоперевізників, служб надзвичайної допомоги та ліквідації аварій, індустрії відпочинку та туризму.

Torsus Terrastorm заснований на Volkswagen Crafter, але чеська компанія переробляє його на набагато більш потужну машину. Щоб посилити стандартне шасі Volkswagen, Torsus встановлює захисні пластини під двигуном, трансмісією, радіатором, паливним баком та заднім диференціалом. Torsus також оснащений диференціальними сапунами, щоб прохолодне повітря проходило через них. Оновлена ​​передня підвіска використовує амортизатори Bilstein B6 і має збільшений дорожній просвіт. Регульовані амортизатори мають також болти для регулювання розвалу до 1,75 градуса. На задній частині розташовані амортизатори Profender Dakar з виносними допоміжними резервуарами. Шасі Terrastorm має дорожній просвіт 250 міліметрів. Кут підходу – 26 градусів, кут з’їзду – 20 градусів.

torsus.eu

Terrastorm пропонує шасі з конфігурацією з однодверною або подвійною кабіною, що забезпечує місця від двох до шести пасажирів. Він доступний з трьома рівнями повної маси автомобіля: 3,5 тонни, 5 тонн та 5,5. Клієнти також зможуть обирати між колісною базою у 3 640 або 4 490 міліметрів.

Torsus також має оновлений передній бампер, який допомагає покращити кут підходу. Для освітлення він пропонує світлодіодні дальні фари, денні ходові вогні, протитуманні фари та прожектори. Вбудована лебідка може тягнути до 5,5 тонн. Шноркель на передній стійці дозволяє двигуну дихати чистішим повітрям у запилених умовах і запобігає засмоктуванню води під час перетинання броду. Панелі нижньої частини кузова мають стійке до подряпин покриття, в тому числі на розширених передніх крилах. Збоку є алюмінієві сходинки. 17-дюймові матові чорні колеса поєднуються з всюдихідними шинами BF Goodrich All Terrain T/A KO2.

torsus.eu

torsus.eu

Платформа з кабіною Terrastorm доступна з 2,0-літровим дизельним двигуном з подвійним турбонаддувом потужністю 174 кінські сили та крутним моментом у 410 ньютон-метрів. Інший варіант має віддачу у 138 сил та 340 ньютон-метрів. Обидва мотори можуть поєднуватись із 6-швидкісною механічною або 8-швидкісною автоматичною коробкою передач. Незалежно від конфігурації, є система повного приводу з блокуванням заднього диференціала.

Приймання замовлення на шасі Terrastorm стартує від 1 січня 2022 року, а передавати машини покупцям почнуть до кінця року. Ціни починаються від 51 716 євро .

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