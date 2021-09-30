Українська студія розробила дизайн автономних шатлів для доставки: фото

Серійними ці екземпляри так і не стали.

Українська студія промислового дизайну DIGITEC visual engineering кілька років тому розробила дизайн лінійки автономного транспорту для доставки вантажу.

Про це повідомляє Auto24.

Зазначається, що замовником виступив естонський стартап Robogo! Для цієї компанії також розробили сайт на основі рендерів DIGITEС. Естонці хотіли створити систему з доставки товарів, для чого замовили дизайн цілої лінійки автономних транспортних засобів для доставки товарів у місті.

У їхніх планах було створити диспетчерський центр, який мав керувати автономними шатлами. Також треба було побудувати зарядні станції, в яких мали заряджатись акумуляторні батареї. Шатли повинні були б самостійно під'їжджати до них та змінювати пусту АКБ на заповнену. На одному заряді транспортні засоби мали проїжджати 200 – 300 км. Потужність електродвигунів двигунів – від 5 до 15 кВт.

Для різних товарів розроблялись автономні шатли різної вантажопідйомності – на 50, 100 та 1 000 кг. Водночас у найбільшому з них були чотири окремих відсіки. Вартість доставки мала бути незначною – від 10 американських центів за доставку у 25 миль для найменшого шатла до 60 центів – для найбільшого.

Автономні шатли мали інформаційний дисплей та подушку безпеки на випадок зіткнення. Максимальна швидкість автомобільчиків обмежувалась 60 км на годину. Ціна найменшого Robogo!, який мав перевозити 50 кг вантажу, передбачалась на рівні 11 990 доларів, найбільшого - 23 990 доларів. Випустити перші шатли мали в травні 2018 року, найбільший – в кінці 2018 року.

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