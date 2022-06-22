Українське посвідчення водія пропонують визнавати в ЄС і надалі - Єврокомісія

Європейська комісія запропонувала дозволити українцям, які перебувають у ЄС за режимом тимчасового захисту, продовжити користуватися їхніми водійськими посвідченнями, виданими в Україні.

Зазначається, що тепер цю пропозицію ЄК повинні будуть розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.

Про це повідомляє DW.

"Люди, які втекли з України та знайшли прихисток у ЄС, повинні бути в змозі вільно пересуватися всередині Євросоюзу, і це означає продовжувати використовувати їхні водійські посвідчення без необхідності заміняти їх чи складати додаткові іспити", - зазначила єврокомісарка з транспорту Адіна Валеан.

Нові правила дозволять українцям, які зареєструвалися за директивою про тимчасовий захист, і далі їздити з українськими правами. Причому, це послаблення стосуватиметься не лише приватного автотранспорту, але також і професійних водіїв.

"Українські водії вантажівок грають провідну роль, транспортуючи товари до та з України, включно з зерном. Нам треба подбати, щоб вони могли продовжити свою роботу без необхідності проходити тривалі адміністративні процедури щодо їхніх водійських посвідчень", - заявила Валеан.

Окрім того, за її словами, нововведення допоможе працювати транспортним коридорам солідарності.

У Єврокомісії додали, що українські водії вантажівок і автобусів, які користуються тимчасовим захистом, зможуть подовжити дію виданих в Україні сертифікатів професійної компетентності, пройшовши короткі курси та склавши тест.

"Це дозволить їм працювати в ЄС протягом дії тимчасового захисту та допоможе експортувати українські товари", - зауважили в пресслужбі.

Читайте також:

Водійські документи не відображаються в "Дії": автомобілістам розповіли, що потрібно робити

Українське посвідчення водія адаптоване до документів ЄС: що це означає

Водійське посвідчення відтепер можна обміняти в міграційній службі