Українське посвідчення водія за кордоном: які існують нюанси та обмеження

Українське посвідчення водія за кордоном: які існують нюанси та обмеження

Воно діє не в усіх країнах.

Українським автомобілістам розповіли про нюанси та обмеження щодо водійського посвідчення за кордоном.

Про це розповідає AutoOboz.

Так, до Європи можна заїхати з правами у формі пластикової картки (рожевого, жовтого і блакитного кольору). Старі посвідчення у вигляді книжечки не дозволять виїхати за кордон.

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Українські права діють у всіх країнах, які підписали Віденську конвенцію про дорожній рух. В країнах, які не підписали Віденську конвенцію, визнають тільки національні права. Тому в них потрібно буде або відмовитися від автомобіля, або отримувати місцеві права.

Також український документ діє у країнах, які підписали Женевську конвенцію, але тут у вас можуть попросити надати не тільки національне водійське посвідчення, але й міжнародне (МПВ), яке можна оформити у сервісних центрах МВС.

Міжнародне посвідчення водія, МПВ (англ. International Driving Permit, IDP) – документ, що підтверджує право на керування транспортними засобами за межами держави, яка видала його. По суті, є офіційним багатомовним перекладом національного посвідчення водія та застосовується тільки спільно з ним.

Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія в територіальних сервісних центрах МВС. Термін дії міжнародного посвідчення водія – 3 роки, але не більше терміну дії національного водійського посвідчення.

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Для отримання (обміну) МПВ необхідно надати:

оригінал і копію національного посвідчення водія;

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотографія розміром 3,5х4,5 см на матовому папері;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Якщо ви їдете в країну, яка не підписала Віденську або Женевську конвенції про дорожній рух, то від керування авто в межах цієї території доведеться відмовитися. Якщо ви вирушаєте в таку державу не на відпочинок, а на тривалий термін, доведеться отримувати посвідчення місцевого зразка.

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