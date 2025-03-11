Українські АЗС перевірили на точність наливу дизельного пального – результати збентежили експертів

Чимало фахівців з паливного ринку прогнозували, що з підвищенням цін на пальне у мережах АЗС може початися тотальний «недолив», аби втримати ціну без втрати прибутків.

Експерти Інституту споживчих експертиз провели масштабну перевірку українських заправок, аби підтвердити чи розвінчати цю тезу.

Контрольні зразки було відібрано як в мережах преміальних брендів (WOG, ОККО, UPG, KLO, PARALLEL), так і в мережах, що позиціонують себе як дискаунтери (AVANTAGE 7, CHIPO, BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, ФАКТОР). Також фахівці перевірили і невеликі регіональні мережі, які користуються популярністю в своїх містах (SLON (Одеса), SVR (Харків), СВОЇ (Київ)). Далі зразки було доправлено до акредитованої лабораторії на вимірювання.

Неймовірно, але факт – було з’ясовано, що лише в двох мережах було виявлено недолив, а у всіх інших – все чесно!

Результати експерти для зручності розділили на три зони – зелену, синю та червону. В першу потрапили мережі, в яких було зафіксовано допустимий недолив (нагадаємо, закон дозволяє до 0,5%) або перелив. В другу – відповідно АЗС, де залили точно по чеку, і остання група – де заправили менше пального, ніж було оплачено.

Якщо у недавньому дослідженні Інститутом точності наливу бензину лише одна мережа мала перелив, то з дизельним пальним ситуація виглядає як аукціон небаченої щедрості. Найбільшим відсотком «переливу» відзначилась мережа WOG – тут перелив склав суттєві 0,75 %, тобто за ціною стели це 44 копійки економії для клієнтів. Не відстали від них і мережі PARALLEL, KLO і AVANTAGE 7 з переливом відповідно на 30, 29 та 26 копійок на літрі. Також відпускають в бак більше, ніж оплачено, у мережі ОККО (0,25% або 15 коп./л.). 14 і 12 коп. на літрі економлять своїм клієнтам UPG та SLON.

Точно по чеку зафіксовано відпуск «солярки» у мережах CHIPO, SVR, MARSHALL, BVS, VST, ФАКТОР.

На противагу лідерам, аутсайдерів лише два - БРСМ-НАФТА та СВОЇ, які недоливають своїм клієнтам більше, ніж дозволені 0,5%. Зокрема, в мережі БРСМ-НАФТА клієнти не дорахуються 1,25 % купленого пального, або відповідно ціні на стелі, 64 коп. на літрі. Недоотримають «дизель» автовласники і в мережі СВОЇ (54 коп./літр).

Директор Інституту Юрій Чорнобривець зазначив: «Загалом, міф про тотальний недолив можна вважати скасованим. Конкуренція на ринку настільки гостра, що майже ніхто не ризикує репутацією і це гарна новина для всіх автомобілістів».