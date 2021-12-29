Українські інженери створили автомобільний причіп за 500 тисяч євро

Не дивлячись на приголомшливу суму, цей причіп допоможе зекономити.

Такий велетенський причіп створила компанія TAD спеціально для перевезення трамваїв. Над проєктом працювали інженери з українського міста Волочиськ Хмельницької області.

В новинку вмонтували залізничні колії, для того, щоб завантаження такої важкої техніки проходило без нюансів і трамвай міг з’їжджати та заїжджати своїм ходом. Про це повідомляє видання Автоцентр.

Цей причіп може нести на собі вантаж вагою 40-50 тон. Щоб платформа була стійкою і не пошкодити дорогу техніку, інженери встановили на неї 8 осей з подвійною ошиновкою. Максимальна довжина вантажу 33 метри.

Ціна одного такого причіпа пів мільйони євро (приблизно 15 250 000 грн). За задумом, найближчим часом його будуть використовувати для доставки трамваїв "Електрон".

Раніше, для того, щоб доправити трамваї до місця призначення доводилося замовляти спеціальний транспорт з Польщі і в кінцевому рахунку це виходило дорожче, аніж побудувати власний.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні з'явилися автомобілі майбутнього - легковик на водні замість пального та електровантажівка.