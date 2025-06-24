Українські права в Польщі: коли потрібно міняти та що варто знати

Водійські посвідчення / © Головний сервісний центр МВС України

Реклама

Українцям, які планують залишатися в Польщі надовго, варто бути готовими до обміну своїх водійських прав на місцеві.

Про це пише 24 канал.

Багато українців, що приїжджають до Польщі, вважають, ніби їхні водійські права з України відкривають доступ до вільного пересування по країні. І справді, ключем до цього є Віденська конвенція 1968 року — документ, який дозволяє керувати автомобілем на території Польщі, якщо перебування не перевищує 185 днів. Але як тільки ці строки спливають, права перестають бути законними.

Реклама

Особливо це стосується тих, хто подовжив своє перебування офіційно — через PESEL UKR або оформлення Karta pobytu, тобто тимчасового чи постійного виду на проживання. До набуття статусу українські права працюють, але після — вже недійсні. Причому, хоча PESEL UKR продовжений до 30 вересня 2025 року, після закінчення дії цього статусу дається ще лише 6 місяців на обмін, інакше — штраф!

Зазвичай люди дізнаються про обмін, коли стикаються з реями чи на узбіччі бачать автомобілі поліції. Перевірка документів — і тут — несподівана новина: пора обміняти права, або буде порушення. Або ж, здається, що лишень на 20 днів затрималися — а вже потрібно міняти, бо PESEL є.

Заради цього немає сенсу панікувати — достатньо мати час і належні виправдання. Якщо є PESEL, права можуть залишатися чинними до офіційної дати, що вказана у статусі. Оформлення польського посвідчення вимагає невеликих витрат: адміністративна сума близько 100 злотих плюс ще близько 125 злотих консульського збору. Загалом — 225 PLN, це близько 1700 гривень.

Що потрібно зробити

У своїй громаді потрібно знайти відповідальний орган — міську або гмінну адміністрацію, приносите посвідчення, PESEL або паспорт. Обмін може зайняти до 30 календарних днів, але через війну в Україні бувають затримки. Важливо мати терпіння й трохи уваги до деталей — і все пройде гладко.

Реклама

Нове польське посвідчення дає вам свободу керувати без побоювань — навіть у випадку ДТП, штрафів або страховки. А також відкриває доступ до додаткових можливостей: офіційний працевлаштування, оренда авто, реєстрація легального бізнесу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що прикордонники закликають уникати перетину кордону у пункті пропуску «Шегині».