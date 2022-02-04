Українські спортсмени здобули перемогу у ралі Monte-Carlo Classique

Українські екіпажі здобули у змаганнях багато номінацій.

Цього року український екіпаж вперше прийняв участь у перегонах Monte-Carlo Classique. Пілот – Сергій Малик та штурман - Геннадій Вільгоцький успішно дістались фінішу на автомобілі "ЗАЗ-965" з київського клубу КМАМК.

Організатори вручили Головний Кубок у класі автомобілів до 900 куб. см українській команді. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив пілот Сергій Малик.

Друге місце зайняв литовський екіпаж (Т. Віткевічюс, В. Толейкіс). Бронза дісталась також українцям - Павлу Данченко та Ігору Левченко. Також, там проходив неофіційний костюмований конкурс "Елеганції", на якому отримав перемогу сімейний львівський екіпаж - Світлана Кравс та Євгеній Кравс. Що цікаво, українці також непогано виступили і у класі авто до 1200 куб. см. Третє місце отримала команда на "Москвіч-408" - Юрій Бомбардьоров та Віктор Поваров.

Євгеній Кравс

Rallye Monte-Carlo Classique проходить вже вп’яте. Регламент змагань простий – в них можуть приймати серійні автомобілі, які виготовлені у період з 1911 по 1965 рік. Звісно, автомобіль повинен бути у заводському виконанні без модифікацій. В цих перегонах, учасникам не потрібно показувати максимальну швидкість, все що від них вимагається – це максимально точно проїхати трасу до заданого часу.

Водночас з Rallye Monte-Carlo Classique у Монако проходять ще одні змагання - Rallye Monte-Carlo Historique. В ньому вже приймають участь підготовленні авто, які у минулому ганялися у легендарному Rallye Monte-Carlo.

Нагадаємо, що в Україні 2021 року встановлено рекорд із експорту авто.