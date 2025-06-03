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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Українські водії до 20 серпня мають отримати "Код 95": що це і навіщо

У серпні спливає термін для отримання документа, без якого водіям не дозволяють працювати за кордоном.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

Відповідно до змін у законодавстві, всі водії, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів або вантажів, зобов’язані отримати так званий «Код 95». Це підтвердження професійної компетентності водія, яке є обов’язковим для роботи за кордоном.

Про це пише Автотема.

Тисячі українських водіїв вже пройшли відповідне навчання, склали іспити та внесені в електронну базу. Для тих, хто цього ще не зробив, встановлено граничний термін — до 20 серпня 2025 року. Після цієї дати кермування без «Коду 95» може стати порушенням законодавства.

Що таке «Код 95» і як його отримати

«Код 95» — це кваліфікаційна картка водія, що підтверджує його професійну підготовку згідно з європейськими нормами. Цей документ надає право перевозити великі вантажі та пасажирів на міжнародних маршрутах.

Щоб отримати картку, потрібно пройти сертифіковані курси в одному з 20 акредитованих навчальних центрів України. Для водіїв зі стажем курс триває лише тиждень. Якщо ж посвідчення отримане після 2021 року, навчання може тривати від 4 до 8 тижнів. Теоретичну частину викладають онлайн, що спрощує процес для працюючих фахівців.

Які документи необхідні

  • копія паспорта або ID-картки з місцем реєстрації;

  • копія закордонного паспорта;

  • ідентифікаційний код;

  • копія посвідчення водія;

  • фото 3,5×4,5.

Навіщо це потрібно

Нововведення мають на меті покращити безпеку на дорогах, підвищити професійний рівень водіїв та забезпечити дотримання міжнародних вимог. Водії з «Кодом 95» легше проходять перевірки за кордоном і мають менше труднощів під час перетину кордонів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні від 27 травня почали діяти оновлені правила для водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські перевезення до ЄС. Ключова зміна — впровадження смарт-тахографів, цифрових пристроїв для контролю робочого часу водія. Нововведення має покращити безпеку на дорогах і відповідати європейським вимогам.

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