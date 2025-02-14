Українські водії можуть отримати штраф за тріщіну на склі: що потрібно знати

У будь-який момент водій може зіткнутися з проблемою на лобовому склі — тріщиною або сколом. Причиною часто стає камінчик, що вилетів з-під колеса іншого автомобіля.

Про це повідомило видання "Твоя машина".

"Багато хто при цьому ігнорує незначні пошкодження, оскільки не вважає, що вони несуть загрозу. Насправді такі дрібні тріщини можуть дуже швидко розростатися, особливо взимку через потрапляння всередину вологи і розмерзання її. Але набагато більші неприємності через пошкодження лобового скла на водія чекають вже на юридичному фронті", - йдеться в повідомленні.

У разі виявлення тріщини на лобовому склі водій може отримати адміністративний штраф. Поліція керується нормами ДСТУ 3649:2010, згідно з якими заборонено експлуатувати транспортний засіб із пошкодженнями в зоні роботи склоочисників. Такі дії кваліфікують за ч.1 ст.121 КУпАП як експлуатацію несправного ТЗ. За порушення водій може бути оштрафований на 340 гривень, а за повторне порушення штраф зростає до 1700 гривень з можливим позбавленням прав на 3-6 місяців або адміністративним арештом на 5-10 діб.

"Юристи попереджають, що поліцейські в таких ситуаціях діють незаконно, оскільки пункт 31.3 ПДР, на який часто посилаються інспектори, не розглядає тріщину на лобовому склі як технічну несправність, з якою експлуатація ТЗ заборонена. Тому кваліфікація за ст.121 КУпАП неправильна, а будь-яке покарання – неправомірне і підлягає скасуванню", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, водіям загрожує штраф у 1700 гривень за відсутність одного елемента.

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