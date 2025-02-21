Українських водіїв штрафують на 16 000 гривень за неочікуване порушення: що відомо

Якщо у водійському посвідченні вказано проблеми із зором, керування без окулярів може призвести до значного штрафу.

Про це повідомило видання "Автотема".

Багато українців, які переїхали до Польщі, не завжди звертають увагу на місцеві правила дорожнього руху. Одне з таких правил стосується водіїв із вадами зору. Якщо у посвідченні зазначено, що людина має користуватися окулярами або лінзами, а вона сідає за кермо без них, їй загрожує штраф до 1 500 злотих (близько 16 000 гривень). У деяких випадках порушник може навіть втратити право керування автомобілем.

Експерти наголошують: незалежно від країни перебування, водіям слід слідкувати за станом зору. Регулярні медичні огляди та правильна оптика не лише допоможуть уникнути штрафів, а й підвищать безпеку на дорогах. В Україні також існують вимоги до зору водіїв, однак вони перевіряються під час медогляду і не фіксуються у документах.

Нагадаємо, раніше експерт назвав 7 фатальних помилок під час перевірки рівня оливи.

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