Українських водіїв хочуть штрафувати за шум: сума шокує

Українцям загрожує штраф у 34 тисячі гривень

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Українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення транспортом допустимого рівня шуму. Розмір покарання передбачається встановити на рівні 17 тисяч гривень. За повторне порушення доведеться сплачувати вже 34 тисячі гривень.

Відповідний законопроєкт №9564 подано до Верховної Ради. Його авторами є група нардепів, серед яких Давид Арахамія, Максим Бужанський (обидва — «Слуга народу») та ін.

До порядку денного парламенту документ було включено на початку лютого. Відповідно, народні депутати можуть його розглянути будь-коли.

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За законопроєктом, за порушення правил шумового режиму планується застосовувати штрафи та позбавляти права керувати транспортним засобом. Зокрема:

за перше порушення передбачено штраф у 17 тисяч гривень;

за повторне — штраф у 34 тисячі гривень та позбавлення права на керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.

Втім право на управління можуть і не відібрати. Зокрема, у законопроєкті прописано, що за повторне порушення можна буде відбутися лише штрафом.

Чому хочуть запровадити новий штраф

У пояснювальній записці ж до документа зазначається: необхідність запровадження штрафу обумовлена тим, що деякі водії встановлюють на свої транспортні засоби обладнання, використання якого призводить до значного збільшення шуму роботи двигуна. Що не лише порушує «тишу та спокій громадян», а й викликає невдоволення суспільства.

«Під час воєнного стану такі шумові звуки є схожими на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів („Шахедів“), дронів та створюють уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні сили України та правоохоронців», — йдеться у документі.

Нагадаємо, в Україні водіїв штрафують через колеса на автомобілях.