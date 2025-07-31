- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 2190
- Час на прочитання
- 2 хв
Українських водіїв штрафують через маловідомий знак: що потрібно знати
Ігнорування одного знаку на трасі може стати у 193 тисячі гривень. Українським водіям варто бути пильними на чеських дорогах.
Плануючи подорож до Чехії на авто, українським водіям слід бути особливо уважними до дорожніх знаків. Один малопомітний символ може стати у десятки тисяч гривень штрафу.
Про це пише Vitrina.
Йдеться про знак E11b — шестикутник з чорною крапкою, який чехи розміщують під табличкою «Початок автомагістралі» (D-9). Цей знак означає, що далі починається платна ділянка дороги, для проїзду якою потрібно придбати віньєтку. На жаль, про нього знають далеко не всі туристи.
Ігнорування цього знаку може коштувати водієві до 800 євро (приблизно 38 500 гривень), якщо поліція зупинить авто одразу після проїзду позначки. А от спроба ввести правоохоронців в оману або надати фальшиві документи — карається набагато суворіше: штраф зростає до 4000 євро (майже 193 тисячі гривень).
Щоб уникнути проблем, водіям слід заздалегідь купити віньєтку — офіційний платіж за користування автомагістралями. Найзручніше це зробити онлайн на сайті edalnice.cz, де номерний знак авто автоматично вноситься в електронну базу. Також віньєтки доступні в терміналах на АЗС по всій країні.
Хоча система дорожніх знаків у ЄС здебільшого уніфікована, Чехія додала свій унікальний елемент — знак E11b — який став справжньою пасткою для іноземних водіїв. Тож перед поїздкою варто ознайомитися з правилами та символами, аби не втратити гроші і нерви.
Нагадаємо, 2025 року все ще можна отримати штраф за відсутність прав, навіть із застосунком «Дія».