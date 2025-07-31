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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Українських водіїв штрафують через маловідомий знак: що потрібно знати

Ігнорування одного знаку на трасі може стати у 193 тисячі гривень. Українським водіям варто бути пильними на чеських дорогах.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

Плануючи подорож до Чехії на авто, українським водіям слід бути особливо уважними до дорожніх знаків. Один малопомітний символ може стати у десятки тисяч гривень штрафу.

Про це пише Vitrina.

Йдеться про знак E11b — шестикутник з чорною крапкою, який чехи розміщують під табличкою «Початок автомагістралі» (D-9). Цей знак означає, що далі починається платна ділянка дороги, для проїзду якою потрібно придбати віньєтку. На жаль, про нього знають далеко не всі туристи.

Знак E11b / © Фото з відкритих джерел

Знак E11b / © Фото з відкритих джерел

Ігнорування цього знаку може коштувати водієві до 800 євро (приблизно 38 500 гривень), якщо поліція зупинить авто одразу після проїзду позначки. А от спроба ввести правоохоронців в оману або надати фальшиві документи — карається набагато суворіше: штраф зростає до 4000 євро (майже 193 тисячі гривень).

Щоб уникнути проблем, водіям слід заздалегідь купити віньєтку — офіційний платіж за користування автомагістралями. Найзручніше це зробити онлайн на сайті edalnice.cz, де номерний знак авто автоматично вноситься в електронну базу. Також віньєтки доступні в терміналах на АЗС по всій країні.

Хоча система дорожніх знаків у ЄС здебільшого уніфікована, Чехія додала свій унікальний елемент — знак E11b — який став справжньою пасткою для іноземних водіїв. Тож перед поїздкою варто ознайомитися з правилами та символами, аби не втратити гроші і нерви.

Нагадаємо, 2025 року все ще можна отримати штраф за відсутність прав, навіть із застосунком «Дія».

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