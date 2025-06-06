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Українці масово купують вживані авто: які моделі є найпопулярнішими
Попит на вживані авто в Україні зріс: Volkswagen Golf знову на першому місці.
У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.
Про це повідомив «Укравтопром».
Найбільшу частку серед них зайняли бензинові авто — 48%. Частка електромобілів сягнула 22%, дизельних — 21%, гібридів — 6%, машин з ГБО — 3%.
Лідером імпорту залишається Volkswagen Golf (1131 авто). До десятки найпопулярніших також увійшли:
Renault Megane — 815 од.,
Skoda Octavia — 748 од.,
Volkswagen Tiguan — 640 од.,
Audi Q5 — 583 од.,
Nissan Rogue — 562 од.,
Tesla Model Y — 544 од.,
Nissan Leaf — 515 од.,
Volkswagen Passat — 471 од.,
Tesla Model 3 — 467 од.
Середній вік таких автівок — 9,3 року.
З початку 2025 року українці зареєстрували 93,4 тисячі вживаних авто з-за кордону. Це лише на 1% менше, ніж за перші п’ять місяців минулого року.
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