Українці масово купують вживані авто: які моделі є найпопулярнішими

Авто / © Pixabay

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У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.

Про це повідомив «Укравтопром».

Найбільшу частку серед них зайняли бензинові авто — 48%. Частка електромобілів сягнула 22%, дизельних — 21%, гібридів — 6%, машин з ГБО — 3%.

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Лідером імпорту залишається Volkswagen Golf (1131 авто). До десятки найпопулярніших також увійшли:

Renault Megane — 815 од.,

Skoda Octavia — 748 од.,

Volkswagen Tiguan — 640 од.,

Audi Q5 — 583 од.,

Nissan Rogue — 562 од.,

Tesla Model Y — 544 од.,

Nissan Leaf — 515 од.,

Volkswagen Passat — 471 од.,

Tesla Model 3 — 467 од.

Середній вік таких автівок — 9,3 року.

З початку 2025 року українці зареєстрували 93,4 тисячі вживаних авто з-за кордону. Це лише на 1% менше, ніж за перші п’ять місяців минулого року.

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