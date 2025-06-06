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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Українці масово купують вживані авто: які моделі є найпопулярнішими

Попит на вживані авто в Україні зріс: Volkswagen Golf знову на першому місці.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Авто

Авто / © Pixabay

У травні 2025 року український автопарк поповнили понад 22 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 14% більше, ніж у травні 2024 року.

Про це повідомив «Укравтопром».

Найбільшу частку серед них зайняли бензинові авто — 48%. Частка електромобілів сягнула 22%, дизельних — 21%, гібридів — 6%, машин з ГБО — 3%.

Лідером імпорту залишається Volkswagen Golf (1131 авто). До десятки найпопулярніших також увійшли:

  • Renault Megane — 815 од.,

  • Skoda Octavia — 748 од.,

  • Volkswagen Tiguan — 640 од.,

  • Audi Q5 — 583 од.,

  • Nissan Rogue — 562 од.,

  • Tesla Model Y — 544 од.,

  • Nissan Leaf — 515 од.,

  • Volkswagen Passat — 471 од.,

  • Tesla Model 3 — 467 од.

Середній вік таких автівок — 9,3 року.

З початку 2025 року українці зареєстрували 93,4 тисячі вживаних авто з-за кордону. Це лише на 1% менше, ніж за перші п’ять місяців минулого року.

Раніше ми повідомляли, як позбутися неприємного запаху в авто.

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