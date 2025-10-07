- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 1 хв
Українці масово купують вживані авто з-за кордону: які моделі найпопулярніші
У вересні українці завезли понад 23 тисячі уживаних автомобілів — на 37% більше, ніж торік.
У вересні українці активніше почали завозити вживані автомобілі з-за кордону. За даними «Укравтопрому», минулого місяця український автопарк поповнився більш ніж 23,3 тисячі легковиків із пробігом.
Про це пише УкрАвтопром у Telegram.
Це на 37% більше, ніж за аналогічний період торік, і ще на 3% більше, ніж у серпні.
Яке паливо обирають українці
Найбільше везуть бензинові авто — вони займають 45% ринку імпортованого секонд-хенду.
На другому місці електрокари (29%), далі йдуть дизельні (18%), гібриди (5%) та автомобілі з ГБО (3%).
Середній вік машин, що отримали українські номери у вересні, становить 8,4 року.
Топ-10 найпопулярніших моделей
Найчастіше українці привозять Volkswagen Golf — у вересні зареєстровано 1133 таких авто.
Друге й третє місця — за Tesla Model Y (929 шт.) та Tesla Model 3 (738 шт.).
До десятки лідерів також увійшли:
4. Volkswagen Tiguan — 692 од.
5. Renault Megane — 671 од.
6. Nissan Leaf — 651 од.
7. Skoda Octavia — 644 од.
8. Audi Q5 — 630 од.
9. Nissan Rogue — 526 од.
10. Kia Niro — 495 од.
Від початку року українці придбали 181,8 тисячі вживаних іномарок — це на 3% більше, ніж за той самий період 2024 року.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що представник патрульної служби нещодавно поділився переліком моделей, які майже ніколи не потрапляють під перевірку.