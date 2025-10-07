ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
1 хв

Українці масово купують вживані авто з-за кордону: які моделі найпопулярніші

У вересні українці завезли понад 23 тисячі уживаних автомобілів — на 37% більше, ніж торік.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Volkswagen Golf

Volkswagen Golf / © Volkswagen.com

У вересні українці активніше почали завозити вживані автомобілі з-за кордону. За даними «Укравтопрому», минулого місяця український автопарк поповнився більш ніж 23,3 тисячі легковиків із пробігом.

Про це пише УкрАвтопром у Telegram.

Це на 37% більше, ніж за аналогічний період торік, і ще на 3% більше, ніж у серпні.

Яке паливо обирають українці

Найбільше везуть бензинові авто — вони займають 45% ринку імпортованого секонд-хенду.
На другому місці електрокари (29%), далі йдуть дизельні (18%), гібриди (5%) та автомобілі з ГБО (3%).

Середній вік машин, що отримали українські номери у вересні, становить 8,4 року.

Топ-10 найпопулярніших моделей

Найчастіше українці привозять Volkswagen Golf — у вересні зареєстровано 1133 таких авто.
Друге й третє місця — за Tesla Model Y (929 шт.) та Tesla Model 3 (738 шт.).

До десятки лідерів також увійшли:
4. Volkswagen Tiguan — 692 од.
5. Renault Megane — 671 од.
6. Nissan Leaf — 651 од.
7. Skoda Octavia — 644 од.
8. Audi Q5 — 630 од.
9. Nissan Rogue — 526 од.
10. Kia Niro — 495 од.

Від початку року українці придбали 181,8 тисячі вживаних іномарок — це на 3% більше, ніж за той самий період 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що представник патрульної служби нещодавно поділився переліком моделей, які майже ніколи не потрапляють під перевірку.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie