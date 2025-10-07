Українці масово купують вживані авто з-за кордону: які моделі найпопулярніші

Volkswagen Golf / © Volkswagen.com

У вересні українці активніше почали завозити вживані автомобілі з-за кордону. За даними «Укравтопрому», минулого місяця український автопарк поповнився більш ніж 23,3 тисячі легковиків із пробігом.

Про це пише УкрАвтопром у Telegram.

Це на 37% більше, ніж за аналогічний період торік, і ще на 3% більше, ніж у серпні.

Яке паливо обирають українці

Найбільше везуть бензинові авто — вони займають 45% ринку імпортованого секонд-хенду.

На другому місці електрокари (29%), далі йдуть дизельні (18%), гібриди (5%) та автомобілі з ГБО (3%).

Середній вік машин, що отримали українські номери у вересні, становить 8,4 року.

Топ-10 найпопулярніших моделей

Найчастіше українці привозять Volkswagen Golf — у вересні зареєстровано 1133 таких авто.

Друге й третє місця — за Tesla Model Y (929 шт.) та Tesla Model 3 (738 шт.).

До десятки лідерів також увійшли:

4. Volkswagen Tiguan — 692 од.

5. Renault Megane — 671 од.

6. Nissan Leaf — 651 од.

7. Skoda Octavia — 644 од.

8. Audi Q5 — 630 од.

9. Nissan Rogue — 526 од.

10. Kia Niro — 495 од.

Від початку року українці придбали 181,8 тисячі вживаних іномарок — це на 3% більше, ніж за той самий період 2024 року.

