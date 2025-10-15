- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 196
- Час на прочитання
- 1 хв
Українці все частіше купують вживані авто зі США: які моделі лідирують
Електромобілі впевнено витісняють бензинові: частка авто з США, ввезених до України, зросла до 43%.
За дев’ять місяців 2025 року українці придбали понад 37,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі Сполучених Штатів. За даними аналітиків ринку, це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомив «УкрАвтопром».
Найбільшу частку серед авто з США займають електромобілі — 43% від загальної кількості. На другому місці — бензинові машини (41%), тоді як гібриди становлять 8%, дизельні авто — 5%, а транспорт з газобалонним обладнанням — 3%.
Середній вік таких авто, що поповнили український автопарк 2025 року, становить 5,6 року.
До п’ятірки найпопулярніших вживаних авто, виготовлених у США, увійшли:
Tesla Model Y — 5301 авто;
Tesla Model 3 — 4520 авто;
Ford Escape — 2660 авто;
Nissan Rogue — 1892 авто;
Jeep Cherokee — 1879 авто.
Нагадаємо, від січня до вересня 2025 року українці придбали 14684 од. легкових автомобілів, ввезених з Китаю. Абсолютна більшість були електромобілі — 87%.