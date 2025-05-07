Українці завезли рекордну кількість вживаних авто: які моделі в топі

У квітні українці зареєстрували понад 20 тисяч вживаних легковиків, імпортованих із-за кордону. / © Pexels

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У квітні українці зареєстрували понад 20,7 тисячі вживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Це на 5% більше, ніж за аналогічний місяць 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Як і раніше, найбільший попит мають авто з бензиновими двигунами — на них припало 46% реєстрацій. Але зростає і частка електрокарів — вже 23% від усіх ввезених машин.

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Середній вік таких авто становить 9,5 року.

У переліку лідерів — знайомі імена. Абсолютним фаворитом українців залишається Volkswagen Golf — у квітні зареєстровано 1189 таких машин.

До десятки найпопулярніших ввезених авто також увійшли:

RENAULT Megane — 838 авто

SKODA Octavia — 696

TESLA Model Y — 552

NISSAN Leaf — 544

AUDI Q5 — 511

VOLKSWAGEN Tiguan — 510

VOLKSWAGEN Passat — 491

NISSAN Rogue — 488

TESLA Model 3 — 478

З початку року українці оформили понад 71,3 тис. вживаних авто з-за кордону. Це трохи менше, ніж торік — на 5%.

Найпопулярніші типи двигунів серед вживаних авто у квітні:

Бензинові — 46%

Електрокари — 23%

Дизельні — 22%

Гібриди — 5%

ГБО — 4%

Нагадаємо, раніше ми писали, що фахівці представили рейтинг найнадійніших авто з пробігом. До нього увійшли 12 марок з Європи, Японії та США.