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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Українці завезли рекордну кількість вживаних авто: які моделі в топі

Українці дедалі частіше звертають увагу на екологічні рішення та економічність.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
У квітні українці зареєстрували понад 20 тисяч вживаних легковиків, імпортованих із-за кордону.

У квітні українці зареєстрували понад 20 тисяч вживаних легковиків, імпортованих із-за кордону. / © Pexels

У квітні українці зареєстрували понад 20,7 тисячі вживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Це на 5% більше, ніж за аналогічний місяць 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Як і раніше, найбільший попит мають авто з бензиновими двигунами — на них припало 46% реєстрацій. Але зростає і частка електрокарів — вже 23% від усіх ввезених машин.

Середній вік таких авто становить 9,5 року.

У переліку лідерів — знайомі імена. Абсолютним фаворитом українців залишається Volkswagen Golf — у квітні зареєстровано 1189 таких машин.

До десятки найпопулярніших ввезених авто також увійшли:

  • RENAULT Megane — 838 авто

  • SKODA Octavia — 696

  • TESLA Model Y — 552

  • NISSAN Leaf — 544

  • AUDI Q5 — 511

  • VOLKSWAGEN Tiguan — 510

  • VOLKSWAGEN Passat — 491

  • NISSAN Rogue — 488

  • TESLA Model 3 — 478

З початку року українці оформили понад 71,3 тис. вживаних авто з-за кордону. Це трохи менше, ніж торік — на 5%.

Найпопулярніші типи двигунів серед вживаних авто у квітні:

  • Бензинові — 46%

  • Електрокари — 23%

  • Дизельні — 22%

  • Гібриди — 5%

  • ГБО — 4%

Нагадаємо, раніше ми писали, що фахівці представили рейтинг найнадійніших авто з пробігом. До нього увійшли 12 марок з Європи, Японії та США.

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