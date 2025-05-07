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Українці завезли рекордну кількість вживаних авто: які моделі в топі
Українці дедалі частіше звертають увагу на екологічні рішення та економічність.
У квітні українці зареєстрували понад 20,7 тисячі вживаних легкових авто, ввезених із-за кордону. Це на 5% більше, ніж за аналогічний місяць 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Як і раніше, найбільший попит мають авто з бензиновими двигунами — на них припало 46% реєстрацій. Але зростає і частка електрокарів — вже 23% від усіх ввезених машин.
Середній вік таких авто становить 9,5 року.
У переліку лідерів — знайомі імена. Абсолютним фаворитом українців залишається Volkswagen Golf — у квітні зареєстровано 1189 таких машин.
До десятки найпопулярніших ввезених авто також увійшли:
RENAULT Megane — 838 авто
SKODA Octavia — 696
TESLA Model Y — 552
NISSAN Leaf — 544
AUDI Q5 — 511
VOLKSWAGEN Tiguan — 510
VOLKSWAGEN Passat — 491
NISSAN Rogue — 488
TESLA Model 3 — 478
З початку року українці оформили понад 71,3 тис. вживаних авто з-за кордону. Це трохи менше, ніж торік — на 5%.
Найпопулярніші типи двигунів серед вживаних авто у квітні:
Бензинові — 46%
Електрокари — 23%
Дизельні — 22%
Гібриди — 5%
ГБО — 4%
Нагадаємо, раніше ми писали, що фахівці представили рейтинг найнадійніших авто з пробігом. До нього увійшли 12 марок з Європи, Японії та США.