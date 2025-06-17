Українцям можуть заборонити використовувати деякі автомобілі та мотоцикли - деталі

ВР готує нове обмежання / © Pixabay

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В Україні депутати планують обмежити використання надто шумних машин і мотоциклів. Причина — стрес у громадян через звуки, схожі на ті, що видають дрони.

Про це пише Автотема.

У Верховній Раді наразі знаходиться на розгляді важливий законопроєкт №9564, який пропонує запровадити суттєві обмеження для транспортних засобів із надмірним рівнем шуму. Мета законопроєкту — захистити громадян від шумового навантаження, яке особливо відчутне в умовах війни.

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Ініціатори законопроєкту наголошують: гучні звуки моторів автівок і мотоциклів стають джерелом стресу, оскільки нагадують про звуки повітряних тривог, вибухів чи проліт «Шахедів». Через це в українців можуть виникати хибні відчуття небезпеки навіть тоді, коли реальної загрози немає.

Законодавча ініціатива передбачає встановлення максимально допустимого рівня шуму від транспорту в населених пунктах. Якщо цей рівень буде перевищено, водія очікує штраф у розмірі 17 000 гривень. Під дію цього обмеження можуть потрапити, зокрема, спорткари, гучні мотоцикли або транспортні засоби з несправними чи модифікованими вихлопними системами.

Головна мета — не лише зниження тривожності громадян, а й боротьба із загальним шумовим забрудненням у містах. За словами авторів ініціативи, тиша у великому місті — це не розкіш, а частина турботи про психічне здоров’я людей.

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Також у парламенті паралельно розглядається питання про повернення обов’язкового техогляду для легкових автомобілів. Це дозволить виявляти технічні несправності, зокрема й ті, що впливають на шум, до моменту виїзду машини на дороги.

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На сьогодні законопроєкт проходить опрацювання у профільних комітетах. Він уже включений до порядку денного поточної сесії Верховної Ради. Якщо не виникне додаткових правок, документ можуть поставити на голосування найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні заборонили мити, ремонтувати й обслуговувати авто у дворах, на вулицях і в інших громадських місцях. Такі дії визнано порушенням правил благоустрою.