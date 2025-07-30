Українцям загрожує штраф до 50 000 грн чи навіть в’язниця за зйомку на місці ДТП: що варто знати

Поліція Польщі / © pixabay.com

Реклама

Польське законодавство суворо обмежує фото- та відеозйомку потерпілих на місці ДТП. За порушення цієї норми загрожує штраф до 4 000 злотих (приблизно 46 000 гривень), а в окремих випадках — до двох років позбавлення волі.

Про це повідомило видання Економічні новини.

Йдеться про ситуації, коли людина постраждалих на місці аварії. Навіть якщо відео чи фото не потраплять у відкритий доступ, а залишаться на особистому пристрої, це не звільняє від відповідальності. Польське законодавство вважає зйомку «осіб у стані крайньої вразливості» втручанням у приватне життя та приниженням людської гідності.

Реклама

Крім того, свідки аварій у Польщі мають не лише утриматися від зйомки, а й обов’язково повідомити про подію екстрені служби за номером 112. Навіть якщо допомогти фізично неможливо, слід надати всю необхідну інформацію телефоном. Інакше таку бездіяльність можуть розцінити як кримінальний злочин згідно зі статтею 162 Кримінального кодексу Польщі. Покарання — до трьох років в’язниці.

«Тому українцям, які проживають або подорожують Польщею, слід пам’ятати: те, що може здаватися прийнятним або навіть повсякденним в Україні, за кордоном може спричинити суворе покарання», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, що 2025 року все ще можна отримати штраф за відсутність прав, навіть із додатком «Дія».