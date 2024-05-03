Унікальний у своєму роді: в Одесі відкрився шоурум BMW MOTORRAD

Цієї весни українська спільнота мотолюбителів отримала величезний подарунок. В Одесі 27 березня відкрив свої двері унікальний у Східній Європі простір BMW MOTORRAD ODESA.

Це проєкт офіційного дилера Емералд Моторс, який вже багато років представляє бренд BMW.

Шоурум реалізовано у концепції POINT OF EXPERIENCE. Під час його створення автори надихалися вже існуючими у Німеччині, Франції, Стокгольмі та Кореї, перейнявши від них найкраще.

Це місце створене як для тих, хто давно в тусовці, так і для тих, хто хоче поринути у світ мототранспорту. Наприклад, у досвідчених райдерів з’явилась можливість відточити свої навички на сучасному мотосимуляторі, ганяючи по віртуальним версіям всесвітньовідомих треків. А новачки можуть «набити руку» перед придбанням свого першого байку.

Поїздки по віртуальним трасам можливі завдяки симулятору Moto Trainer, одним з партнерів його розробників є Міжнародна мотоциклетна федерація, яка проводить змагання MotoGP.

В шоурумі можна подивитися трансляції перегонів та відпочити у ресторан-барі, поки Ваш байк в майстерні на техобслуговуванні.

Якщо власного мотоцикла ще не маєте, то можете придивитися будь-яку з актуальних моделей та записатися на тест-драйв.

Мотоцикли в BMW MOTORRAD є на будь-який смак. Наприклад, можна придивитися до абсолютно нової моделі R 1300 GS - ідеальний варіант для любителів бездоріжжя.

Поціновувачам класики краще звернути увагу на R 18, який всім своїм виглядом підштовхує увімкнути AC/DC і котитися на крейсерській швидкості вздовж моря.

Якщо не подобається запах бензину та мастила, в BMW MOTORRAD ODESA запропонують електробайки. Наприклад, комфортний міський CE 04, з футуристичним дизайном та динамічним стартом.

Як оберете байк до душі, не забудьте про безпеку. В шоурумі можна підібрати екіпірування та аксесуари під будь-який запит.

«Незламний»

На відкритті BMW MOTORRAD ODESA показали кастом-проєкт «Незламний», який став абсолютним переможцем чемпіонату з кастомайзингу у Німеччині. Назва мотоцикла дуже символічна, оскільки він пережив влучання російської ракети у Харкові.

Коли стоковий BMW R18 витягли з-під завалів, його вирішили не утилізовувати, а побудувати на його базі унікальний проєкт. Обвіс розробили майстри Iron Custom Motors. Бензобак прикрашено автографом Президента України.

Атмосфера під час відкриття

Атмосферу, яка панувала в шоурумі під час відкриття, коротко можна описати так: мотоцикли, музика і барбекю. Це був вікенд мотосім'ї, на який люди з'їхалися з різних куточків країни. Розмови про байки й щирі позитивні емоції прикрасили цей храм німецької надійності, комфорту й потужності

Окремо варто згадати про благодійний аукціон з лотами у вигляді розмальованих коробів від патронів та тубусами від гранатометів. Вдалося зібрати понад 70 тисяч гривень на потреби 3-го Окремого Полка Спеціального Призначення імені князя Святослава Хороброго.

Позитивні емоції закріпили виступом фронтмена гурту «Скай» Олега Собчука, який не тільки потужно виступив, а й провів благодійний аукціон, на якому зібрав близько 80 тисяч гривень на станцію РЕБ для боротьби з дронами, яка рятуватиме життя українським захисникам.