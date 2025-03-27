UPG святкує 22 роки та дарує 22 000 літрів пального!

UPG – це українська компанія, яка понад два десятиліття будує сервіс, заснований на прозорості, стабільності та безкомпромісній якості. І сьогодні, коли компанії виповнюється 22 роки, UPG святкує разом із тими, для кого працює щодня – зі своїми клієнтами.

Щасливий чек: 22 000 літрів пального від UPG

Із нагоди свого 22-річчя компанія запускає акцію «Щасливий чек», яка триватиме цілий місяць.

Механіка проста:

Заправте від 22 літрів будь-якого виду пального.

Скажіть свій номер телефону на касі або покажіть бонусну картку UPGgood (можна скористатися застосунком ).

). І ви автоматично берете участь у розіграші подарунків.

Серед призів – до 22 літрів пального у вигляді бонусів на суму 1250 грн, які зараховуються на картку UPGgood. Якщо ваш чек стане щасливим, ви побачите відповідне повідомлення прямо у фіскальному чеку.

Це подяка від компанії своїм клієнтам за довіру, за вибір, за роки разом. І можливість зробити звичайну поїздку трохи приємнішою.

Мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG – це справжній приклад того, як український бізнес може бути сильним, стійким і сучасним. Від самого початку компанія інвестувала у власну логістику, лабораторії, провідні нафтобази й інфраструктуру, щоб водії в будь-якому куточку країни могли заправлятися високоякісним пальним.

Сьогодні UPG – це:

якісне пальне з Європи, яке компанія імпортує без посередників, зокрема з Німеччини;

власний парк залізничних цистерн, що гарантує чистоту та незмінність пального;

власна лабораторія, де кожна партія проходить багаторівневу перевірку;

АЗК нового покоління, які стали місцем, де водії не просто заправляються, а відпочивають, п’ють улюблену мммкаву й відчувають турботу.

«Для нас 22 роки – це не просто дата. Це шлях, який ми пройшли разом із водіями. Це про відповідальність, про сміливість бути першими – першими, хто ввозить бензин безпосередньо з Німеччини, а дизель - зі США. Першими, хто створив повний цикл контролю пального. І ми дуже хочемо розділити це свято з тими, хто нам довіряє», – зазначають у компанії.

UPG: 22 роки стабільності, розвитку й довіри в Україні

Сьогодні, коли український бізнес працює у надзвичайно складних умовах, UPG не лише зберігає якість, а й інвестує в розвиток. Компанія розширює мережу, впроваджує сучасні рішення для зручності клієнтів і продовжує тримати найвищу планку в сфері пального.

Заправка на UPG – це впевненість у кожному літрі, контроль на кожному етапі й якість, яка відчувається з першого кілометра.

Святкуйте з UPG і не забудьте перевірити свій чек. Можливо, саме він стане щасливим!