Уряд запровадив нові жорсткі вимоги для водіїв: що змінилося

Посвідчення водія тепер видаватимуть на обмежений термін / © УНІАН

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Український уряд офіційно змінив правила отримання водійських посвідчень, запровадивши диференційовані терміни дії документів залежно від категорії конкретного транспортного засобу. Відтепер задля підвищення безпеки на дорогах автомобілістам доведеться регулярно оновлювати свої дозволи на керування та проходити обов’язкові медичні огляди.

Дані надав міністр МВС Ігор Клименко.

Нові терміни дії посвідчень

Клименко пояснив, що відтепер тривалість чинності водійських прав безпосередньо залежатиме від категорії керованого транспорту. Для власників мотоциклів та звичайних легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ) документ видаватиметься строком на п’ятнадцять років. Натомість водії, які керують великогабаритним вантажним чи пасажирським транспортом (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т), отримуватимуть тимчасові посвідчення винятково на п’ять років.

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«Головна мета цих змін — поступово привести українські правила у відповідність до європейських стандартів та підвищити безпеку дорожнього руху», — пояснив очільник профільного міністерства.

За словами урядовця, особлива увага держави відтепер буде прикута саме до тих водіїв, які здійснюють регулярні пасажирські та комерційні вантажні перевезення. З огляду на їхній підвищений рівень відповідальності на автошляхах, скорочення терміну дії прав до п’яти років дозволить ефективніше контролювати професійну придатність таких керманичів.

Медогляди, іспити та старі документи

Одним із ключових і найважливіших нововведень стане повноцінне відновлення обов’язкових медичних оглядів під час кожної планової процедури обміну документа. Після запуску цього механізму регулярне підтвердження належного фізичного та психологічного стану здоров’я стане обов’язковим критичним елементом для отримання подальшого допуску до керування будь-якими транспортними засобами. Посадовці переконані, що такий крок повністю відповідає сучасній європейській практиці та суттєво знизить аварійність.

Водночас у міністерстві заспокоїли громадян щодо долі вже наявних документів: усі раніше видані посвідчення водія залишатимуться чинними до дати, яка офіційно вказана на самому бланку. Крім того, під час планового обміну прав кожні п’ять чи п’ятнадцять років автомобілістам не доведеться повторно складати теоретичні та практичні іспити в сервісних центрах, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Відповідна урядова постанова набуває законної чинності від дня її офіційного опублікування.

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Нагадаємо, в Україні пішоходи є повноправними учасниками дорожнього руху і, відповідно до законодавства, несуть відповідальність за недотримання встановлених правил нарівні з водіями. Але деякі види порушень ПДР караються найсуворіше і штрафи становлять від 255 до 850 гривень.

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