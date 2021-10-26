Усього дві літери: на продаж виставили унікальний номерний знак за 25 мільйонів доларів

Усього дві літери: на продаж виставили унікальний номерний знак за 25 мільйонів доларів

Якщо його хтось придбає, то це буде найдорожча угода в історії.

На онлайн-майданчику OpenSea виставили на торги автомобільний номер штату Каліфорнія.

Про це повідомляє Yahoo.

Зазначається, що він складається з двох літер, причому однакових - MM. За даними відкритих джерел, у Каліфорнії зареєстровано понад 35 мільйонів різних номерних знаків, вони містять від двох до семи символів. Найрідкіснішими вважаються саме двоцифрові номери, що складаються з однакових символів.

yahoo.com

Цікаво, що крім самих реєстраційних номерів, майбутній власник також отримає унікальний токен NF. Вся інформація – ідентифікатор токена та індивідуальний QR-код – вигравірувані лазером на звороті металевої пластини. Продавець стверджує, що це вперше в історії, коли на продаж виставлено фізичний номерний знак, пов’язаний із NFT.

Якщо угоду про продаж цього унікального автомобільного номерного знаку буде оформлено, то вона стане найдорожчою в історії. Наразі вартість цього номера становить 5888 етерів (криптовалюта Ethereum, ETH), що відповідає 24 309 373 у доларах США. І це ще не фінальна цифра, оскільки торги продовжуються.

Раніше розповідалося про те, що на продаж виставили універсал Volvo із номерним знаком, який оцінюється в 20 мільйонів доларів.

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