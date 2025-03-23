Увага водіям: які номерні знаки можуть призвести до втрати прав

Крім штрафів, у разі незаконного використання номерів екстрених служб може бути накладено тимчасове позбавлення прав.

За порушення правил використання номерних знаків в Україні можна отримати великі штрафи, та ще залишитись без прав.

Про це пише Автотема.

Номерні знаки в Україні необхідні для правильної ідентифікації транспортного засобу. Закон вимагає чіткої відповідності номерів стандартам. Якщо водій їздить без номерних знаків або з невідповідними реєстраціями, його оштрафують на 850 гривень. Забруднені чи погано освітлені номери можуть призвести до штрафу в 1 190 гривень.

За незаконне використання номерних знаків екстрених служб чи державних органів в Україні водії можуть отримати штраф у розмірі 2550 гривень. Якщо порушення повторюється, штраф збільшується до 5100 гривень, а також накладається тимчасове позбавлення водійських прав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні затвердили нові правила щодо індивідуальних номерних знаків на авто.

Також повідомляли, яке є розшифрування номерних знаків по всій Україні.

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