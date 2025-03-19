Увага водіям: з 25 березня набирає чинності нове важливе правило

В Україні з 25 березня всі сервісні центри МВС працюватимуть за новою системою керування чергою, яка повністю виключає ручне втручання та мінімізує корупційні ризики.

Про це пише Автотема.

Щоб потрапити на прийом в сервісний центр МВС, потрібно зареєструватися в електронній черзі. Це можна зробити через термінали, що знаходяться в сервісних центрах, або через онлайн-реєстрацію на сайті Головного сервісного центру МВС. Онлайн-запис дозволяє вибирати дату за 21 день вперед. Важливо пам’ятати, що кожен запис є персональним і передати його іншій людині неможливо.

Нова система черги в сервісних центрах МВС має кілька суттєвих переваг, які значно покращать процес отримання послуг для водіїв. По-перше, вона виключає можливість маніпуляцій з талонами, що раніше часто ставало джерелом корупційних схем. Тепер цей процес буде прозорим, і всі громадяни матимуть рівні умови. По-друге, автоматизація процесу дозволить скоротити час очікування і зробить обслуговування більш ефективним. Водії також отримуватимуть підтвердження запису через електронну пошту, що дає можливість завжди мати під рукою підтвердження своєї реєстрації. Крім того, планується введення СМС-нагадувань, що дозволить водіям не забувати про своє відвідування сервісного центру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яких АЗС в Україні недоливають пальне.

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