Увага, водії: за які порушення з номерними знаками можуть оштрафувати

Штраф / © УНІАН

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Номерні знаки здаються простим і буденним елементом автівки. Але в Україні навіть незначні відхилення від вимог до держномерів можуть коштувати водієві 1190 гривень штрафу.

Про це пише «Твоя Машина».

«Інспектори звертають увагу на найменші порушення — навіть на кут нахилу номера чи підсвічування. А більшість водіїв просто не замислюються над цим», — пояснює одеський юрист Дмитро, який має 15 років практики.

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Згідно із законом, є щонайменше шість порушень, за які водія можуть оштрафувати.

Перше — рух без номерного знака. Навіть якщо автомобіль новий, щойно з автосалону або перебуває на ремонті, — номери мають бути встановлені. Інакше — штраф.

Друге — використання номерів з іншого авто. Навіть тимчасове встановлення чужих табличок заборонене й вважається серйозним порушенням.

Третє — нестандартні таблички. Саморобні номери, неправильний шрифт або хаотичне розташування символів — усе це поза законом.

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Четверте — неправильне кріплення. Якщо номер перевернутий, прихований рамкою, наліпкою або пошкоджений, поліцейський має право зупинити автомобіль.

П’яте — проблеми з підсвічуванням. «Якщо лампа перегоріла або модуль просто не під’єднано — в темну пору доби це майже гарантований штраф», — попереджає юрист.

Шосте — використання пристроїв для маскування. Плівки, шторки, магнітні накладки чи спреї, які ускладнюють ідентифікацію номера, прямо заборонені. За такі речі штраф не лише неминучий — інколи авто можуть евакуювати.

Юрист радить уважно перевіряти стан номерних знаків, їхнє кріплення, шрифт та освітлення. Навіть одна деталь може стати причиною проблем на дорозі.

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Нагадаємо, сплатити штраф за порушення ПДР здається простою справою, та насправді — це процес, де кожна дрібниця має значення. Найменша помилка — і у водія можуть виникнути серйозні проблеми: від подвоєння суми до обмеження на виїзд за кордон.

Наприклад, банківська комісія не входить до суми штрафу, тож платіж може бути зарахований не в повному обсязі. А якщо у призначенні платежу не вказати прізвище, ім’я, по батькові та номер постанови — система взагалі не зарахує сплату, і штраф залишиться чинним.

Також важливо враховувати, що знижка 50% діє лише для автоматичних порушень, зафіксованих камерами. Якщо штраф виписано на місці — наприклад, за допомогою TruCAM, — платити доведеться повну суму. А от часткова або прострочена оплата автоматично передає справу до виконавчої служби.