Зелене світло світлофора скасують наступного року: що відомо про нововведення

Також з'являться велосипедні з піктограмами та комбіновані велопішохідні світлофори.

З 1 травня 2025 року в Україні розпочнеться оновлення світлофорів згідно з новими стандартами.

Про це йдеться в новій редакції ДСТУ 4092:2024.

Зокрема, зелений сигнал світлофора буде замінено на смарагдовий колір. Це рішення прийнято на основі досліджень, які показали, що такий відтінок краще сприймається водіями.

Крім того, світлофори отримають нові шевронні стрілки, які будуть краще видні всіма учасниками дорожнього руху. Також з'являться нові типи світлофорів: велосипедні з піктограмами та комбіновані велопішохідні. Пішохідні, транспортні та велосипедні світлофори будуть оснащені зворотнім відліком.

Згідно з новими стандартами, на деяких світлофорах з'являться кнопки для виклику сигналу, а також пристрої звукового сповіщення, що забезпечать додаткові зручності для пішоходів та людей з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, у Раді розглядають жорсткіші штрафи для водіїв.

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