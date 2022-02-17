В Атлантичному океані спалахнуло судно з новими автомобілями Porsche та Volkswagen

Екіпаж корабля встиг подати сигнал лиха та залишити судно.

В Атлантичному океані поряд з Азорськими островами спалахнув вантажний корабель Felicity Ace, що прямував з Німеччини до США.

Про це повідомляє Associated Press.

Так, за попередніми даними, на судні перебувають автомобілі Porsche та інших брендів Volkswagen Group. Водночас точна кількість транспортних засобів, розташованих на кораблі, а також причини займання невідомі.

Вантажне судно Felicity Ace вміщує на борт близько чотирьох тисяч автомобілів. Яка кількість машин виявилася на кораблі в момент займання, достеменно невідомо. Представники Porsche і Volkswagen припускають, що на судні перебувають їх транспортні засоби, проте подробиць поки що не наводять.

Як уточнює The Drive, багато клієнтів у соцмережах та на форумах вже висловили занепокоєння тим, що замовлені ними рідкісні автомобілі можуть бути пошкоджені та знищені внаслідок інциденту.

Причин пожежі поки не встановлено. За попередніми даними, спалах відбувся у трюмі, після чого корабель втратив керування. Екіпаж судна, що складається з 22 осіб, вирішив залишити транспортувальник на рятувальних шлюпках. Кілька людей евакуювали португальські ВМС, інших взяли на борт торгові судна, що проходили поруч. Наразі пожежа на Felicity Ace, яка дрейфує на схід, триває.

Судно довжиною 200 метрів прямувало з Емдена до Німеччини в порт Девісвілл в американському штаті Род-Айленд. Felicity Ace був побудований 2005 року. Автовоз відбув із Німеччини 10 лютого і мав прибути до США вранці 23 лютого.