В авто змінився колір антифриза: про що може свідчити та як попередити проблему

Зміна кольору охолоджувальної рідини в автомобілі може свідчити про серйозну проблему у двигуні — змішування антифризу з моторною оливою. Це не просто шкодить роботі системи, а може призвести до критичних несправностей.

Про це пише AmperCar.

У чому проблема та які ризики

Як відомо, моторна олива та антифриз за своєю природою несумісні. Якщо вони змішуються, утворюється світло-жовта емульсія, яка знижує ефективність змащення деталей і сприяє утворенню задирів у циліндрах. У системі охолодження така суміш ускладнює тепловіддачу і забиває теплообмінники, що може закінчитись перегрівом двигуна.

"Проблема часто виникає через знос прокладок ГБЦ або мікротріщини в головці блока. Зокрема, у старіших моторах, де прокладки виконані з металлоазбесту, порушення герметичності спричиняє перехід рідини в масло або навпаки. У сучасних двигунах ризики зростають через складні теплообмінники типу "олива-ОР", які прискорюють прогрів двигуна. За умовами експлуатації вони можуть пропускати рідину через кілька років навіть при незначному пошкодженні прокладок", — йдеться у повідомленні.

Ці пристрої виконують важливу функцію, а саме – пришвидшують прогрів масла. І ц цей момент вони іноді стають точкою змішування речовин. Навіть у перевірених моторах пластмасовий корпус термостата з роками деформується, дозволяючи охолоджувальній рідині проникати в масляні канали.

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