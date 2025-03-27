В авто змінився колір антифриза: про що може свідчити та як попередити проблему

Фахівці радять вчасно проводити діагностику, аби не витрачати зайві кошти на дороговарісний ремонт.
Зміна кольору охолоджувальної рідини в автомобілі може свідчити про серйозну проблему у двигуні — змішування антифризу з моторною оливою. Це не просто шкодить роботі системи, а може призвести до критичних несправностей.
Про це пише AmperCar.
У чому проблема та які ризики
Як відомо, моторна олива та антифриз за своєю природою несумісні. Якщо вони змішуються, утворюється світло-жовта емульсія, яка знижує ефективність змащення деталей і сприяє утворенню задирів у циліндрах. У системі охолодження така суміш ускладнює тепловіддачу і забиває теплообмінники, що може закінчитись перегрівом двигуна.
"Проблема часто виникає через знос прокладок ГБЦ або мікротріщини в головці блока. Зокрема, у старіших моторах, де прокладки виконані з металлоазбесту, порушення герметичності спричиняє перехід рідини в масло або навпаки. У сучасних двигунах ризики зростають через складні теплообмінники типу "олива-ОР", які прискорюють прогрів двигуна. За умовами експлуатації вони можуть пропускати рідину через кілька років навіть при незначному пошкодженні прокладок", — йдеться у повідомленні.
Ці пристрої виконують важливу функцію, а саме – пришвидшують прогрів масла. І ц цей момент вони іноді стають точкою змішування речовин. Навіть у перевірених моторах пластмасовий корпус термостата з роками деформується, дозволяючи охолоджувальній рідині проникати в масляні канали.
Експерти радять регулярно:
- перевіряти стан рідини у розширювальному бачку – при будь-яких змінах кольору чи появі плівки слід насторожитися;
- оглядати кришку маслозаливної горловини – наявність емульсії може бути тривожним сигналом, за винятком коротких поїздок у мороз, коли конденсат є тимчасовим явищем.