В автомобільній індустрії може посилитися криза, спричинена дефіцитом чипів: причина

Зменшення державної фінансової підтримки може погіршити ситуацію для виробників.

Автомобільна промисловість має дуже багато грошей, але невідомо, чи дозволить їй це спокійно вийти з кризи, спричиненої дефіцитом чипів.

Крім того, вона може посилитися через зменшення фінансової підтримку з боку держав. Про це повідомляє Autocar.

Дефіцит виник певним чином через самих автовиробників. На початку пандемії вони скорочували замовлення на чипи через майже нульовий попит на машини і були шоковані тим, що постачальники знайшли нових клієнтів у електропромисловості, коли попросили відновити співпрацю.

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Крім того, індустрія має багато проблем, що були викликані землетрусами, повенями та пожежами на різних виробничих майданчиках у всьому світу, які загострилися через зростання випадків зараження коронавірусом в Азії, де зосереджена більшість виробництва чипів.

З часом ситуація покращиться, але незрозуміло, чи всі компанії зможуть вижити. Аналітик AlixPartners вважає, що глобальна криза чипів обійдеться автомобільній промисловості у 80 мільярдів фунтів стерлінгів у цьому році. Це 3,9 мільйона невироблених автомобілів у всьому світі.

Ще більше проблем виникає через скорочення державної підтримки. Через те, що вилучаються податкові пільги, компаніям стає важче підтримувати заводи, на які витрачаються мільярди, та підтримувати десятки тисяч працівників. Ця криза може коштувати промисловості дорожче, ніж коронавірусна.

Виробникам можуть допомогти уряди країн, якщо продовжать фінансового їх підтримувати в рамках заходів, які зараз діють через COVID-19. Проте індустрії потрібно шукати власні рішення, скорочуючи випуск непопулярних високотехнологічних автомобілів та зосереджуючись на виробництві найбільш продаваних моделей.

Раніше повідомлялося, що через дефіцит чипів популярний в Україні виробник авто зупинить свої заводи.

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