В автомобільному світі з'явився повністю безпілотний електромобіль Hyundai Ioniq 5

Він обладнаний четвертим рівнем автономності.

Американська компанія Motional спільно з Hyundai розробили повністю безпілотний електромобіль - Hyundai Ioniq 5.

Про це повідомляє пресслужба південнокорейського автогіганта.

Зазначається, що цей транспортний засіб отримав приставку "Robotaxi" та, як наслідок, він розрахований для комерційних поїздок. Hyundai IONIQ 5 Robotaxi є першим комерційним автомобілем Motional. Компанії заявляють, що у громадській службі без водія такі машини почнуть працювати від 2023 року. Оператором “роботаксі” стане компанія Lyft.

Robotaxi – це офіційна назва безпілотника, заснованого на повністю електричному Hyundai Ioniq 5. Автомобіль є автономним транспортним засобом SAE 4 рівня, який може безпечно працювати без водія.

Hyundai

Hyundai каже, що комплект давачів автомобіля, включений у зовнішній вигляд, відрізняє “роботаксі” від транспортних засобів, керованих людьми. Автомобіль використовує більше трьох десятків давачів, включаючи камери, радари та лідар, аби забезпечити сприйняття на 360 градусів, зображення з високою роздільною здатністю та ультразвукове виявлення об'єктів для безпечної автономної роботи в різних умовах водіння.

Hyundai каже, що інтер’єр безпілотного таксі також включатиме набір інтерфейсів, орієнтованих на пасажирів, що дозволить їм інтуїтивно взаємодіяти з автомобілем. Ці функції включають можливість направляти машину на додаткову або незаплановану зупинку.

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