В динаміки нового BMW встановлюватимуть діаманти: чим вони допоможуть

В динаміки нового BMW встановлюватимуть діаманти: чим вони допоможуть

Всередині електрокара буде відчуття, наче ви сидите у студії звукозапису.

Новий BMW iX отримає динаміки Bowers & Wilkins Diamond Dome, які містять у собі справжні діаманти, що має покращити їх звучання.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Таким чином iX стане першим повністю електричним автомобілем з подібною акустичною системою. Колонки з діамантами мають створити враження, ніби пасажири перебувають не в автомобілі, а в студії звукозапису.

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Для цього машину оснастили трьома високочастотними динаміками з алюмінієвим куполом, п'ятьма динаміками середнього діапазону з арамідного волокна, встановлених в салоні максимально високо, та двома динаміками Diamond Dome з діамантовим куполом. Останні дійсно використовують алмази у своїй конструкції через жорсткість матеріалу.

Конструкція алмазних куполів дозволяє видавати чіткий звук. Вони також мають "морські раковини" – спіральні канали за куполами колонок, які розсіюють відбиті звукові хвилі, що виходять із задньої частини авто, щоб обмежити спотворення звуку.

Ще вісім динаміків інтегровані у передні та задні підголівники, які можна індивідуально налаштувати для персоналізованого звучання. Завдяки чотирьом басовим динамікам та 4D-шейкерам, які правильно розміщені в салоні, створюється звучання повного баса.

Динаміки серії 800 Bowers & Wilkins, які має BMW iX, такі ж, як у відомій студії Abbey Road Studios, в якій записувалися багато популярних виконавців. Відповідно до мінімалістичного інтер'єру електромобіля, колонки вкриті матовими чохлами з нержавіючої сталі.

carscoops.com

Раніше повідомлялося, що BMW показала автомобіль, який повністю зроблений із вторсировини.

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