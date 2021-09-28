В електрокарі Ford виявили небезпечний дефект: компанія відкликає десятки тисяч авто

В автомобілі погано закріпленні лобове скло та панорамний люк.

Ford відкличе понад 30 тисяч електрокарів Mustang Mach-E 2021 року через погане кріплення лобового скла та панорамного люка.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Через дефект зі склом відкличуть 17 692 автомобіля, а через проблеми даху – 13 544 моделі. Погане кріплення може призвести до потрапляння в салон води або навіть до від'єднання скла, що у випадку аварії збільшить ризик травм.

Ford, схоже, виявив дефект ще до того, як надійшло повідомлення про будь-які травми. Його розслідування з обох дефектів розпочалося в червні і було спричинене заміною лобового скла з тріщинами, що натякнуло на можливу проблему.

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До серпня компанія аналізувала результати перевірок. Тепер вона заявила, що не впевнена, що кріплення скла та люку відповідає федеральним нормам, і вона знає про ще три інциденти, які можуть бути пов’язані з цією проблемою.

Це не перший випадок відкликання автомобілів Ford через це питання. У лютому був випущений новий Ford F-150 2021 року, чиє лобове скло зазнало подібної проблеми з кріпленнями.

Дилери будуть знімати лобові скла пошкоджених транспортних засобів та встановлювати нові. Що стосується скляного даху, автовиробник очистить територію навколо скла і додасть більше клею, де це необхідно.

Усі роботи будуть виконуватися безкоштовно, а клієнтам, яким уже довелося замінити лобове скло або люк, ремонт покриють за гарантією. Відкликання почнеться з 27 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Hyundai відкличе майже 100 тисяч автомобілів через критичну несправність двигуна.

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