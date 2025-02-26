В Мережі з'явилися рідкісні кадри прототипів Таврії ЗАЗ-1102 (фото)

В Мережі з'явилися унікальні архівні фото прототипів української "Таврії" ЗАЗ-1102, що дають змогу простежити еволюцію цього автомобіля.

Про це повідомив блогер Oleg AC.

Розроблення нового автомобіля для заміни "Запорожця" почалось ще в середині 70-х років. Одним з перших варіантів став передньопривідний ЗАЗ "Перспектива", який так і не потрапив у серійне виробництво. Однак його єдиний екземпляр зберігається в музеї у Дніпрі.

На фото раннього прототипу "Таврії" 1978 року, який демонстрували Леоніду Брежнєву, бачимо модель, що більше нагадує Ford Fiesta або Vauxhall Chevette того часу. В неї був незвичний дизайн передньої частини, а порівняно з серійною версією вона мала вигляд значно цікавіший.

Прототип "Таврії". Фото: Oleg AC

ЗАЗ-1102 було оснащено 1,1-літровим мотором, що розвивав потужність у 50 кінських сил і дозволяв досягти максимальної швидкості 135 км/год.

Прототип "Таврії". Фото: Oleg AC

Виробництво "Таврії" стартувало лише 1985 року, але до цього часу модель змінювалася кілька разів. Один із прототипів 1982 року нагадував Citroen BX, а інший — зі скороченими крилами й капотом — був схожий на ранні ВАЗ-2108. Ці зміни затримали запуск виробництва через технічні проблеми з ВАЗ-2108. Останній цікавий прототип ЗАЗ-1106 мав обтічний дизайн, і саме таким мала бути "Таврія" другого покоління, хоча серійної моделі так і не було створено.

Прототип "Таврії". Фото: Oleg AC

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